Hva er magnesium godt for?

Et kosthold som er rikt på magnesium er viktig for at mange av enzymene våre skal fungere. Det sies derfor at magnesium blant annet kan:

Bli kvitt forstoppelse

Frigi energi til musklene så du får mer ut av treningen.

Regulere søvnen

Bygge opp og vedlikeholde beina og skjelettet

Senke blodtrykket og blodsukkeret

Redusere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer på sikt.

Bli kvitt kramper og uro i beina