Mange kvinner har dette alvorlige problemet når de skal tisse

Er du én av mange kvinner som sliter med dette når du skal tisse?

Undersøkelser viser nemlig at det er ganske vanlig både å lekke i trusen, konstant må på toalettet, å ha en brennende følelse når du tisser og i tillegg lide av en urinveisinfeksjon. De fleste tenker ikke over det, men det kan faktisk fikses med et besøk hos fastlegen som raskt kan hjelpe deg med problemet. Gjør noe med problemet med en gang!

Faktisk viser en undersøkelse at opp til 63 prosent av de spurte mellom 19 og 30 år har problemer med at de lekker i trusen. Og det viser seg også at det ikke gir seg bare fordi man passerer 30.

Problemet oppstår som et symptom på stress eller press på blæren. Det kan for eksempel være når man ler, nyser eller trener. Sistnevnte er dessverre veldig vanlig når du er rundt 50 år.