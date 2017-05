Som om pollensesongen ikke var plagsom nok for oss allergikere allerede, så kan allergien også medføre at det plutselig er en rekke matvarer som gir deg problemer.

Vi er mange som gjennom våren og sommeren må tømme butikkene for lommetørkler, øyedråper og nesespray i et forsøk på å holde rennende nese og rødsprengte øyne i sjakk. Forbannelsen kalles høysnue og rammer flere og flere.

Som om ikke det var nok med snørr og røde, kløende øyne, så reagerer immunforsvaret ofte ved å fortelle slimhinnene at de også skal lage trøbbel når du spiser matvarer som frukt, grønt og nøtter. Fenomentet kalles kryssallergi, og kan oppstå ut av det blå, og i alle aldre.

Kroppen reagerer fordi den ikke klarer å se forskjell på de allergifremkallende stoffene som er i pollen og proteiner i matvarene. For eksempel ligner overflaten på proteinene i gress og hvete veldig på hverandre - det samme er tilfellet for hasselnøtter og bjørkepollen, og dermed kan du i løpet av et par timer etter at du har spist få hovne, kløende lepper og kløe i ganen, svelget eller øregangene og kanskje også vondt i magen.