Så ofte bør du egentlig vaske sengetøyet

Hvis man tenker over hvor mange bakterier dyna di kommer i kontakt med, så er det egentlig ikke så rart at bakteriene har gode forutsetninger for å spre seg. Det finnes nemlig mange som liker å spise frokost i senga eller dra med seg dyna inni sofaen når tømmermenn eller sykdom har tatt oss. Det er superkoselig, men det kan fort bli en stor bakteriekoloni. Derfor blir det anbefalt å vaske sengetøyet minst en gang i uka.

Bakterienes eldorado

Vi har alle mange bakterier på kroppen, og de fleste er helt ufarlige. Men nettopp senga er det perfekte stedet for bakteriene å formere og spre seg. Der er det lunt, godt og ganske fuktig fordi sikkel, svette og andre former for væske skilles ut når vi sover. Det beste du kan gjøre for å unngå at bakteriene formerer seg, er rett og slett å vaske sengetøyet en gang i uka på 60 grader. Da dreper du bakteriene, og holder i tillegg midden vekke.