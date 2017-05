Slik unngår du gule tenner

Spis deg til hvite tenner

Sjekk tannlegens råd om hvordan du holder tennene hvite – helt naturlig og med eksperthjelp.

Trusler

1. Syrlige frukter og grønnsaker

Derfor blir tennene misfarget

Syrlig frukt som for eksempel druer, umodne bananer og kiwi kan etse og gjøre emaljen mer mottakelig for fargestoffer, mens tomater, rødkål og gulrøtter farger mye. Blåbær og jordbær gjør begge deler.

Dette kan du gjøre selv

Spis hele frukten på én gang, slik at ikke tennene utsettes for syre i lang tid om gangen. Spis gjerne syrlige frukter sammen med hovedmåltidene, ettersom stoffene i den andre maten du spiser, kompenserer for fruktens lave pH-verdi.

2. Røyk

Derfor blir tennene misfarget

Sigaretter og snus etterlater seg et brunt belegg på tennene, fordi rester av nikotinet legger seg på overflaten. Dermed ser tennene gulere og mer skitne ut.

Dette kan du gjøre selv

Sørg for god munnhygiene og hyppig tannpuss. Det holder rusk, rask og bakteriebelegg unna, og tennene ser hvitere ut.

3. Vin

Derfor blir tennene misfarget

Vin inneholder garvesyre, som kan etse på tannemaljen. Dessuten er spesielt rødvin rik på mørke fargestoffer som kan etterlate seg flekker på tannoverflaten og gi misfarginger.