Seks ting som holder slitasjegikten i sjakk

Unngå overvekt

For hver kilo du legger på deg, øker risikoen for slitasjegikt i knærne på grunn av kroppsvekten. Hvis du allerede har gikt i knærne, vil sykdommen forverres raskere hvis du er overvektig, mens den vil utvikle seg langsommere hvis du går ned noen kilo. Har du en KMI på 30, som er på grensen mellom overvektig og fet, har du åtte ganger høyere risiko for slitasjegikt enn hvis du er normalvektig med en KMI på rundt 20.

Ta hånd om idrettsskader

Hvis du har et aktivt treningsliv, unngår du neppe å bli skadet av og til. Sørg for at disse småskadene leges så raskt som mulig, for hvis de får ligge og ulme, kan de over tid utvikle seg til en slitasjegikt som du aldri blir kvitt. Ofte går denne typen småskader først og fremst ut over brusken i leddene, og det kan fort føre til betennelse i kroppen, som er første steg på veien mot slitasjegikt.