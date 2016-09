Slik blir du kvitt kosemagen

Vil du bli kvitt kosemagen? Da bør du lese dette...

Genene har skylden

Hvis flere av kvinnene i familien din har en god, stor mage, er det kanskje genene som har skylden for at du også har en. Og du kan jo ikke akkurat endre genene. Det du kan påvirke, er hvor mye fett som skal sette seg på magen. Det beste er å unngå for mye sukker og andre raffinerte og mindre gode karbohydrater som pasta, hvitt mel og hvit ris.