Slik finner du ut om du egentlig er sulten

Kvinner eller menn?: Dette kjønnet tar skade av overtidsjobbing

En lang arbejdsuge er ikke bare hård på kort sigt. Forskning viser, at det har langtidssigtede konsekvenser – men kun for det ene køn. En lang arbeidsuke er ikke bare tøff på kort sikt. Forskning viser at det har langsiktige konsekvenser - men bare for det ene kjønn.