3. Sett deg på sykkelen

Hvis du vil unngå øyesykdommen AMD (aldersrelatert macula degenerasjon), som med tiden gjør synet uskarpt, kan du med fordel trene en time daglig. I hvert fall har en dansk undersøkelse vist at testpersoner som var fysisk aktive minst sju timer i uka, hadde tre ganger lavere forekomst av AMD enn deltakere som var aktive under to timer i uka.

4. Spis grønt

Bønner, brokkoli og spinat er ikke bare bra for kroppen, det er også sunt for synet. En amerikansk undersøkelse viser at store doser C- og E-vitamin og mineralene sink og kobber samt stoffet lutein kan bremse utviklingen av visse former for solflekker eller aldersflekker.

5. Bruk solbriller

De ultrafiolette strålene fra sola er hard kost for huden, men også for øynene og området rundt - og kan gi skader både på selve øyet og øyelokket, blant annet hudkreft på øyelokkene.

Kilde: Carsten Edmund, overlæge dr.med., formann for Øjenforeningen Værn om Synet.