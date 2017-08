Seks vanlige mageproblemer og seks løsninger

Magetrøbbel er blitt en folkesykdom, og trolig plages mer enn halvparten av oss innimellom av diaré, oppblåsthet, magesmerter, forstoppelse eller luft i magen. Mer enn hver tredje kvinne har problemer med magen hver dag.

Likevel er det bare en liten andel av legekonsultasjonene som handler om fordøyelsen. Og det er det en spesiell grunn til. Studier viser nemlig at vi har mye lettere for å snakke om hodepine og vonde knær enn problemer med magen.

Ikke desto mindre er det viktig å gjøre noe med det hvis du har trøbbel med magen. For det første kan tilsynelatende vanlige småting i sjeldne tilfeller skyldes noe alvorlig, for eksempel tarmkreft, og for det andre får du redusert livskvalitet hvis du går og utsetter problemene i stedet for å gjøre noe med saken.