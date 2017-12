Når blir lungene rene igen?

Når du har sluttet å røyke, vil lungene være fri for tobakk umiddelbart. Skadene røyken har forårsaket vil imidlertid fortsatt være der. Bare etter et døgn er risikoen for å få blodpropp i hjertet falt markant, og etter bare et par måneder vil blodforsyningen i kroppen være bedre - og du vil ha mer overskudd og føle deg mindre stresset.

Etter et år er risikoen for å dø av en blodpropp i hjertet nærmest halvert hvis man sammenligner med tiden som røyker - og etter fem år vil risikoen nesten være den samme som hos folk som aldri har røykt. Risikoen for å dø av lungekreft etter 10 år, er cirka den samme som hos en ikke-røyker som aldri har rørt en sigarett.

Det er altså vanskelig å si helt eksakt når lungene er helt rene igjen etter røykeslutt - men de blir langsomt bedre og sterkere.

Legger man på seg etter røykeslutt?

Det er mange som sliter med å legge vekk sigarettene fordi de er redde for å legge på seg. Og det stemmer at forbrenningen og stoffskiftet endrer seg når du slutter å røyke. Det skjer fordi nikotinen ikke lenger påvirker sultfølelsen - og mange vil derfor føle trang til å spise mer enn de pleier. Hvis du ikke er oppmerksom på matvanene og livsstilen, så vil du legge på deg cirka et halvt kilo i måneden de første seks månedene etter røykeslutt (med mindre du plutselig spiser enorme mengder mat - da vil vekta øke enda mer). Men hvis du bare lytter til kroppen, så vil du kunne klare å holde vekta. Skulle det likevel skje at tallet på badevekta stiger, så vil kroppen ha vent seg til det nye forbrenningsnivået allerede etter et halvt år - og du vil komme tilbake til din normalvekt.