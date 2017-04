Dette bør og bør du ikke gjøre for å redusere risikoen for diabetes

Du øker risikoen for diabetes med …

11 % hvis du er stresset. Stress får nemlig blodsukkeret til å stige. Det er en urgammel mekanisme som skal sikre at du får energi ut til musklene, slik at du kan flykte eller kjempe. Problemet er bare at i dagens samfunn er det stort sett de meterhøye bunkene på skrivebordet som skaper stress, så du skal verken løpe eller krige, og musklene trenger ikke det høye blodsukkeret.

20 % hver gang du sitter to timer foran tv-en, viser undersøkelser. Det gjelder også selv om du trener. For mange stillesittende timer er nemlig en risikofaktor i seg selv. Nordmenn bruker gjennomsnittlig 1 time og 47 minutter foran skjermen hver dag. Velg heller hvilke programmer du vil få med deg, og slå av tv-en og reis deg når du har sett dem, i stedet for å bli sittende og zappe.

22 % hvis du drikker en brusboks hver dag. Drikker du to bokser, øker risikoen for å utvikle diabetes med 44 prosent. Det skyldes blant annet at brus inneholder mye kalorier, og at du risikerer å bli overvektig hvis du drikker mye. Men selv når man tar hensyn til det totale kaloriinntaket, øker brusdrikking risikoen for diabetes.

48 % hvis du øker inntaket av rødt kjøtt med rundt 50 gram om dagen. Hvis du i stedet reduserer mengden og spiser mer plantebasert mat og fisk, blir du mindre utsatt for å få diabetes, samtidig som du forebygger både overvekt, kreft og hjerte- og karsykdom.

50 % hvis du ligger natt etter natt og teller sauer før du klarer å sovne, eller hvis du våkner mange ganger i løpet av natten. Forskerne mener at dårlig søvn svekker immunforsvaret på en måte som øker faren for blant annet diabetes. Sørg for å få masse lys og luft i løpet av dagen, og kutt ut kaffe og pc om kvelden.

65 % hvis du har lite D-vitamin i kroppen. Vi får D-vitamin hovedsakelig fra solen og fet fisk. Sørg for å komme deg ut i dagslyset i sommerhalvåret, og spis fet fisk som laks, sild og makrell hele året. I tillegg til D-vitamin inneholder fisk en masse sunne fettsyrer som beskytter deg mot hjerte- og karsykdom. Hvis du ikke spiser fisk, bør du tenke på å ta et tilskudd med D-vitamin.