Slik unngår du tennisalbue

Dette vil eksperten gjøre

Smerter i albuen kan skyldes mange ting, så det er lurt å få legen til å stille en diagnose. Hvis smertene ikke går over, kan du få en kortisonsprøyte (hos legen) eller prøve akupunktur eller ultralyd og laser. Det er imidlertid ikke sikkert at det virker. Siste utvei kan være en operasjon, der kirurgen lager et snitt i senen slik at den forlenges og avlaster vevet, men heller ikke her har du noen garanti for at det lindrer smertene..