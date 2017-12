De fleste kjenner til voldsom hodepine, oppkast, trøtthet og andre ubehageligheter dagen etter en julelunsj. Men med disse tipsene kan du faktisk drikke både snaps og annen alkohol uten å ha det helt forferdelig dagen derpå.

Du har sikkert hørt at det er viktig å drikke rikelig med væske når du samtidig drikker alkohol. En god tommelfingerregel er å drikke et glass vann hver eneste gang du drikker en enhet - et glass vin, en øl osv.

Men det finnes også gode tips til hva du kan gjøre når skaden allerede ER skjedd. Bare se her.