Hvis du ofte ferdes i skogen eller i høyt gress, er det alltid en risiko for å bli bitt av en sulten flått. Flåtten lever av blod, og de små blodtørstige middene trives best i fuktige, skyggefulle og tettbevokste områder. Som regel sitter flåtten på toppen av et gresstrå og venter på at det pattedyr som for eksempel hjort eller menneske passerer.

Risiko for borrelia og TBE ved flåttbitt

Flåtten er bare et par millimeter lang, og bittet er ganske ufarlig for de fleste av oss. For cirka to prosent av dem som blir bitt, kan imidlertid flåttbittet bli alvorlig.

Borrelia: En flått kan være bærer av borreliabakterien som kan overføres til mennesker, og føre til borrelia. Sykdommen kan i verste fall gi hjernebetennelse og muskellammelser - som regel i ansiktet.

Dersom flåtten blir fjernet innen 24 timer etter at den satt seg fast, er risikoen minimal.

TBE: Noen flått kan også være bærere av et virus som kan føre til den sjeldne sykdommen TBE, skogflåttencefalitt. Denne smitten overføres raskt etter et flåttbitt.

Hvis du blir smittet, vil du få influensalignende symptomer etter en-to uker. Etter en kortere periode uten symptomer, vil cirka en tredjetdel utvikle tegn på hjernebetennelse med hodepine, feber og lammelser.