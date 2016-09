Ta opp kampen mot slitasjegikt

Større kroppsbevissthet

Trening gjør at hjernen registrerer kroppens fysiske rammer bedre, slik at du både bevisst og ubevisst har bedre kontroll over hvor armer, bein og så videre befinner seg. Flere undersøkelser tyder på at bedre følelse med kroppen virker gunstig mot slitasjegikt. Effekten skyldes muligens at hjernen lettere kan håndtere smertene når den kan registrere hvilke stillinger som er mest smertefulle.