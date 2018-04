Ta på deg solbriller og unngå kreft i øynene

De fleste vet at vi risikerer å få hudkreft dersom vi ikke beskytter oss mot solas skadelige stråler. De fleste vet imidlertid ikke hvor skadelige UV-strålene kan være for øynene. I en dansk undersøkelse som ble gjort av den danske Optikerforeningen, kom det fram at hele 75 prosent av danskene ikke vet hva UV-stråling betyr for eventuelle øyeskader.

Så skadelige er UV-stråler for øynene





Kreft på øyelokkene er bare en av sykdommene vi risikerer å få som følge av UV-stråling. Heldigvis er de fleste tilfellene godartede og ikke dødelige, men sykdommen kan føre til kroniske sår og skamferinger dersom den ikke blir behandlet. UV-strålene kan også føre til kreft i selve øye, men det er heldigvis sjeldent.

Grå stær er enda en skavank som kan kobles til UV-stråling. Øyesykdommer rammer de fleste før eller siden, men de skadelige strålene fra sola, kan dessverre sette fart på prosessen. Verdens helseorganisasjon, WHO, mener faktisk at hvert femte tilfelle av grå stær i Danmark skyldes UV-stråling.

Og det stopper ikke her. Solas stråler kan også føre til lidelsen pterygium, som også kalles "surfers eye". Lidelsen gir forandringer på øyeoverflaten, og en slimhinnefold i øyet vokser inn over hornhinnen. "Det er en veldig plagsom lidelse, som i høy grad kan tilskrives solas UV-stråler," forteller øyelege Maria Voss Kyhn.

Solbriller er den bedste beskyttelse

Konklusjonen fra Optikerforeningen, Kræftens Bekæmpelse og øyelege Maria Voss Kyhn er klar: Solbriller er din beste allierte når det handler om å beskytte øynene mot UV-stråling. Men det er ikke uten betydning hvilke solbriller du kjøper. Nedenfor ser du hva du bør passe på når du går på solbrille-shopping.