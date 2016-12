Tren vekk kroniske smerter

Mange sliter med kroniske smerter hvor medisiner ikke alltid er nok. Derfor har forskere gjennomgått 105 forsøk for å finne ut hvilke metoder som hjelper mot fem vanlige typer smerte. Det viser seg for eksempel at avslapningsøvelser som meditasjon er en vinner mot en av de mest utbredte plagene, migrene, mens for eksempel ryggsmerter slås best ned med yoga og akupunktur. I skjemaet til høyre ser du de beste metodene.

Slik lindrer du smertene

Ryggsmerter

Dette hjelper: Yoga og akupunktur

Forskere mener at akupunktur, og særlig yoga, helbreder ømme og skadde ryggmuskler, samt forhindrer tilbakevendende skader. At yoga og akupunktur også kan være forebyggende mot ryggsmerter, er avgjørende når vi bruker så mye tid i sittende stillinger som komprimerer ryggsøylen.

Personer som trener regelmessig yoga, forbedrer kroppsholdningen og kroppsmekanismen, samt holder ryggsøylen i ordentlig balanse ved å avbalanser de under- og overutviklede musklene i kroppen (spesielt posturale muskler). I motsetning til mange andre former for mosjon, hjelper yoga med å strekke og styre begge sider av kroppen likt.

