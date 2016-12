Verdens eldste kvinne spiser dette hver eneste dag

Den italienske kvinnen, Emma Morana, har nettopp hatt bursdag. Hun ble 117 år. I den forbindelse har verdenspressen intervjuet henne for å få oppskriften på hennes lange liv

Fru Morano forklarer alle oss nysgjerrige, at hun spiser opp til flere småkaker og minimum to egg hver dag. Frukt og grønt holder hun seg til gjengjeld stort sett unna.

Det er kanskje unødvendig å nevne, men Emmas rekordgode helse har hun snarere oppnådd mer på tross av enn på grunn av maten hun spiser. Ifølge legen hennes, har hele familien til den aldrende damen oppnådd høy levealder, så hell i livslotteriet kan muligens tilskrives gode gener.

Selv om du ikke er like heldig med genene som Emma Morano, så er det likevel mye du kan gjøre for å øke sjansene for å kunne sette 117 lys i bursdagskaken.