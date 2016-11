Forskere: Eldre søsken er de smarteste

Hvis du har søsken så har du garantert hatt denne diskusjonen en million ganger, nemlig: Hvem av dere er smartest? Svaret er at det er deg - i hvert fall hvis du er den eldste.

Det slår et forskerteam fra universitetet i Leipzig fast. De har nemlig undersøkt 20.000 personer fra henholdsvis England, USA og Tyskland, og resultatet ble at eldre søsken er mer intelligente og bedre til å forstå abstrakte begreper enn sine yngre søsken. De eldste har også et generelt større ordforråd.





Forskjellen i IQ i søskenflokken er imidlertid ikke genetisk bestemt. Forklaringen skal ligge i at de eldste barna har hatt mer tid alene med foreldrene enn deres yngre søsken, og den påvirkningen avspeiler seg faktisk i deres intelligens. Jo flere barn som føyes til flokken, desto større blir kampen om foreldrenes oppmerksomhet. Derfor ser man at barnas IQ synker, desto flere barn som kommer til.