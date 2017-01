Genene har skylden for kraftig PMS

Kjenner du at det river og sliter i magen? Når du mest av alt har lyst til å ligge i fosterstilling, og det virker helt umulig å få overskudd og bli i godt humør? Jepp, det er PMS vi snakker om, og nå finnes det ny viten om hvorfor det føles mer voldsomt for noen enn for andre.

En amerikansk studie fra National Institutes of Health har nemlig funnet ut at 2-5 prosent av alle kvinner lider av PMDD (Premenstrual dysphoric disorder ), og at denne form for sykdom kan skyldes den genetiske sammensetningen.