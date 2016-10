Hårfargen din avslører tre overraskende ting om helsen

Selv om det er livsstilen som i stor grad avgjør hvordan helsen din er, så har også genene en del å si. Og ja, det avsløres faktisk av hårfargen. Bare se disse tre tingene som hårfargen sier om deg og helsen.

Kreftrisiko

Her er det særlig de rødhårede som har trukket det korteste strået. Forskning viser nemlig at rødhårede har større risiko for å bli rammet av hudkreft enn andre. Det gjelder spesielt hvis man også har fregner. Det finnes nemlig et spesielt gen som ofte forbindes med rødt hår og fregner, som gjør huden ekstra sårbar overfor solens farlige stråler. Faktisk er det som om huden har hatt 21 år ekstra i solen sammenliknet med folk som ikke er bærere av genet.