Når på døgnet er det best å ta en dusj?

De fleste av oss dusjer alltid når vi står opp eller før vi legger oss. Det er fordeler ved begge tidspunktene – se når du får mest ut av den daglige dusjen.

Dusj om morgenen hvis du...

Har vanskelig for å våkne: En litt kald dusj vekker deg øyeblikkelig.

Ofte skjærer deg under barbering: Antallet blodplater som gjør at blodet størkner er høyest om morgenen.

Har et problem du må løse: En rolig morgendusj har en meditativ effekt. Det fremmer kreativiteten i underbevisstheten og øker sjansen for at du plutselig får en kjempegod idé.

Dusj om kvelden hvis du...

Sliter med å sovne: Kroppstemperaturen synker etter en varm dusj. Det samme skjer helt naturlig når du er i ferd med å sovne, og derfor kan det varme vannet «lure» kroppen til å bli søvnig.

Har fet hud: Oljeproduksjonen i huden topper kl. 13, så en kveldsdusj fjerner fett og smuss, og gir mindre risiko for kviser.

Har tenkt å ha sex: Dette tipset trenger ingen forklaring.