Maten din er full av E-stoffer - men gjør det noe?

De hindrer at maten blir bedervet og at du blir syk De sørger for at de enkelte matvarene verken skiller eller klumper seg. De gir flott farge og god smak. De er gjennomkontrollerte, men likevel er både du og mange andre nordmenn langt fra trygge på dem. Kunstige tilsetningsstoffer er faktisk noe av det vi helst vil unngå. I en undersøkelse gjort av Synovate svarer hele 78 prosent at de er bekymret over bruken.

Det er likevel vanskelig å forestille seg et liv uten E-stoffer i matvarer. Det er for så vidt mulig, men vil være svært tidkrevende, ettersom du i utgangspunktet må lage absolutt all mat fra bunnen av og spise den i løpet av bare noen dager.

Men det skal heldigvis ikke være nødvendig. Eksperter ser på de aller fleste tilsetningsstoffene som harmløse og mener at vi er mer bekymret for dem enn det er grunn til. Det finnes over 350 godkjente E-stoffer i EU, og alle har vært gjennom en grundig kontroll. Før et tilsetningsstoff blir godkjent må det først bevises at det ikke er helsefarlig. Det er også grenser for hvor mye som kan brukes av de forskjellige stoffene.

Når det er sagt, finnes det likevel en rekke stoffer som får fram rynkene i panna. Det gjelder spesielt en del konserveringsmidler og fargestoffer som man mistenker kan føre til kreft eller ulike former for allergiske reaksjoner.

Her kan du lese om hvordan du unngår de mistenkelige E-stoffene.

Kjenn dine E-stoffer

E-en foran tallet betyr at stoffet er godkjent til bruk i matvarer i EU og at det er felles regler. Det første sifferet forteller hvilken kategori tilsetningsstoffet tilhører, for eksempel «fargestoffer». Produsenten velger selv om det er tallet eller navnet på stoffet som skal stå i varedeklarasjonen.

E 100–199: Fargestoffer

Brukes til å farge maten for å gjøre den mer innbydende. Brukes i for eksempel is, godteri og leskedrikker.

E 200–299: Konserveringsmidler

Hemmer bakterievekst og dannelsen av gjær- og muggsopp for å gi maten lengre holdbarhet.

E 300–399: Antioksidanter

Kan hindre oksidasjon. Sikrer at oljer og fett i maten ikke harskner, og at skrelt frukt og grønt ikke blir misfarget. Brukes også i brød.

E 400–499: Konsistensmidler

Stoffene sørger for at det blir behagelig å spise matvarene. De kan for eksempel brukes til å blande olje og vann for at syltetøy skal stivne, og til å hindre at partikler i melkeprodukter klumper seg.