Hvor mye blir treningen min påvirket av alkohol?

6. Alkoholen brytes ned i leveren

95 prosent av den alkoholen du får i deg, brytes ned i leveren, mens ca. to prosent skilles ut i urinen og ca. to prosent sendes ut via pusten. Den siste ene prosenten forsvinner ut med svetten. Derfor kan du ikke kvitte deg med promillen i badstuen for eksempel.

Til gjengjeld kan svetten din avsløre fire viktige ting om helsen din.

7. Alkohol = væskemangel