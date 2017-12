Hvorfor tisser kvinner oftere enn menn?

Er det forskjell på menn og kvinners tissetrang?

I prinsippet er det ingen fysiologisk forskjell på kvinner og menns evne til å holde på vannet. Hvis du likevel føler at det ikke stemmer, kan det enten skyldes at mannen din ikke får i seg like mye væske, eller at han rett og slett har trent opp blæra godt. Hvis han dessuten er litt oppe i årene, kan det også skyldes at blærehals- kjertelen hans har begynt å blokkere urinstrømmen.

3 grunner til at du må tisse ofte

Du har overaktiv blære fordi du har vent deg til å tisse ofte.

Du er gravid, og fosteret trykker på blæra og gjør at du må tisse oftere.

Du har blærekatarr – som rammer flere kvinner enn menn, fordi urinrøret er cirka 15 centimeter kortere.

