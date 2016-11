Kvinner med store rumper er sunnere OG smartere

Har du sendt negative tanker til rumpa din når den ikke har klart å komme seg ned i den stramme buksa? Det er det absolutt ingen grunn til.

Kvinner med store rumper er sunnere

Forskere fra University of Oxford og Churchill Hospital i England har kommet fram til at det å ha en stor rumpe booster kvinners generelle helse. De velpolstrede har mindre risiko for å bli rammet av kroniske sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre sykdommer som følge av overvekt.

Fordelingen av fettet er avgjørende for helsen, og det er best å ha fettet plassert fra baken og ned.