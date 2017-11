Slutt fred med kroppen din

Nøkkelen til å slutte fred med kroppen ligger i å kjenne etter hva den trenger. Legg merke til om den er sulten, trøtt eller i dansehumør. Du skal bort fra å trimme og temme den som om den var en ting du bare kan stille inn.

Om du lykkes, har mye med selvfølelse å gjøre. Har du god selvfølelse, kan du le av kulemagen eller puppene som er på vei sørover. Det handler om å ha tillit til kroppen slik den er, og behandle den som en venn du vil beskytte. Det betyr at du må si hysj til den kritiske stemmen neste gang du ser deg selv i speilet.

Scenario 1 - Du sammenligner deg med andre

Eksperten: jobb bevisst med tankene

Når du sammenligner deg med andre, gjør du ikke bare deg selv til et objekt, men også dem du ser på. Da distanserer du deg fra kroppen din, og den blir noe du kan rakke ned på. Heldigvis kan du trene opp evnen til å tenke annerledes. Når tanken slår deg at pilatesinstruktøren har veltrente lår mens dine egne er tjukke, kan du bli bevisst på at tanken er der. Si til deg selv:«Hei, sammenlignende tanke, nå legger jeg deg i en eske og setter deg bort.» Slik bestemmer du at tanken ikke er velkommen hos deg.

Prøv å hente fram den kjærlige og rolige stemmen når du sier til deg selv at sammenligninger ikke er bra for deg. Gjør en fokusøvelse når situasjonen oppstår. Flytt oppmerksomheten fra instruktørens veltrente kropp til noe du liker ved henne som menneske, og deretter til noe du liker ved deg selv. Hun har kanskje en god energi som smitter over på hele klassen, og selv er du stolt over at du er en venninne som lytter.

Tenk over hva som ligger bak trangen til å sammenligne. Kanskje har foreldrene dine oppmuntret deg til en bestemt væremåte, slik at du føler at du må være flink eller veltrent? Det kan føre til at underbevisstheten tror at du må oppføre deg eller se ut på en bestemt måte for å få kjærlighet.