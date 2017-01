Forskning: Disse 10 sangene er best mot stress

De fleste har stressede perioder i livet sitt. Det kan være jobb, forhold eller barn som gjør at tilværelsen blir ekstra utfordrende. For noen hjelper det å lese en bok, gå en tur eller se en film, mens andre gjør helt andre ting for å koble av. Nå viser forskning at noen bestemte sanger også kan få kroppen til å slappe helt av.

Måling av kroppens fysiske reaksjon

Forskningsforsøket fra England har sett på hvordan ulike deltakere reagerte på forskjellig musikk mens de puslet et puslespill. Deltakerne ble samtidig koblet til sensorer som målte hjerneaktivitet og andre fysiske tilstander som hjerterytme, blodtrykk og pustefrekvens.