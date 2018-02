Tenk deg om og unngå matsvinn

Det er faktisk ikke spesielt vanskelig å unngå matsvinn. Det krever bare at du tenker deg litt om før du kaster matrestene i søpla. Her er ni enkle tips for å reduserer eller unngå matsvinn.

1. Lag en plan og unngå matsvinn

Planlegg måltidene, og handle til hele uka samtidig, så blir impulskjøpene færre. La gjerne noen av de samme grønnsakene gå igjen i flere retter, slik at du får utnyttet råvarene fullt ut.

Her finner du inspirasjon til en sunn og enkel matplann, slik at du unngår matsvinn.

2. Gå gjennom skapene og unngå matsvinn

Start handleturen hjemme, og sjekk hva du har i skapene for å unngå at du kommer hjem med ting du har fra før. Hvis du kjøper mer enn du trenger, risikerer du bare at maten blir for gammel eller mister mye smak før du i det hele tatt rekker å spise den.

3. Sjekk mengdene og unngå matsvinn

Tilpass porsjonene etter hvor mange personer husholdningen består av. Er det stadig igjen for mye spagetti eller for mange poteter i kjelen etter middag, så lag mindre neste gang.

4. Bli bevisst og unngå matsvinn

Hvert år kaster hver av oss mat som kunne ha vært spist for 2500 kroner, viser tall fra Østfoldforskning. Det er 10 000 kroner for en familie på fire! Så noter hva og hvor mye familien kaster gjennom en uke, og gjerne også hvorfor det ble kastet. På den måten ser dere hva dere ofte kjøper for mye av.

5. Dropp tilbudene og unngå matsvinn

Frukt og grønt er den matvarekategorien vi kaster mest av. Så mye som 11 kilo av grønnsakene vi kjøper, ender hvert år i søpla. Så venn deg til ikke å kjøpe mer enn du rekker å spise, selv om butikken lokker med 3 for 2.

6. Del opp maten og unngå matsvinn

Sørg for orden i kjøkkenskapene ved hjelp av etiketter med dato og innhold, og sett alltid de eldste matvarene forrest. I kjøleskapet kan du oppbevare mat i gjennomsiktige plastbokser, plastposer eller -film. Da ser du bedre hva du har, og det øker sannsynligheten for at den blir spist før den blir for gammel.

Tips

Oppbevar pålegg i rene, lufttette plastbokser i kjøleskapet. Det forlenger holdbarheten og gjør at maten ikke så lett blir smittet av bakterier fra andre varer.

7. Bruk rester og unngå matsvinn

Lag mat til flere dager, og bruk restene i andre retter. Kyllingrester kan for eksempel bli nydelig fyll i en kremet sopprisotto med grønnkål, i friske rispapirruller eller i en wokrett med sursøt saus.

8. Bruk nesa og unngå matsvinn

Nesten halvparten av oss kaster en uåpnet vare hvis utløpsdatoen er passert. Men mange matvarer kan fint spises likevel. Varer merket «Best før» kan som hovedregel spises hvis de fremdeles lukter og smaker godt.

9. Frys ned og unngå matsvinn

Putt maten kjapt i fryseren hvis det er igjen noe etter middag eller du har kjøpt for mye kjøtt eller brød. Men husk å notere dato og innhold, slik at du har kontroll på holdbarheten. Du blir imidlertid ikke syk av å spise matvarer som har ligget lenger enn anbefalt tid i fryseren – det går bare ut over kvaliteten.