Parasoll gir en falsk trygghet

Det går mot sommer, og med den følger dessverre også en ganske stor risiko for å bli solbrent. Derfor bør du merke deg at det ikke holder å sette seg under en parasoll.

Det viser et nytt forsøk der en gruppe testpersoner ble plassert på en strand under en vanlig parasoll i 3,5 timer uten solkrem, mens en annen gruppe satt i sola, men hadde smurt seg med en solkrem med svært høy faktor.

Sjekk hva du bør set etter når du kjøper solkrem.

Da alle ble undersøkt ett døgn senere, var det en tydelig forskjell på hvor mye skade sola hadde gjort. Det var klart flest forbrenninger i gruppen som hadde sittet under en parasoll. Det skyldes at parasollen bare stopper de direkte solstrålene, men ikke den diffuse strålingen som spres i alle retninger på vei mot bakken.

Kilde: Molecular Breeding