Glem alt om Tinder og datingsider. Dropp fredagens jakt på diskoteket. Og bare hopp over den "blind daten" som truer i neste uke.

Jakten på den eneste ene trenger slett ikke være så slitsom, for med vitenskapens hjelp kan du maksimere dine sjanser for å lokke den riktige til deg - og sørge for at vedkommende blir stormende forelsket.

Følg med her - det er vitenskap, og du kan takke oss senere:

1. Vær opptatt av miljøet

Det krever ikke så mye å være litt miljøbevisst, men det er mye å hente, ikke bare for miljøet, men også for deg.

En amerikansk studie fra 2014 avslører nemlig at mennesker som handler miljøbevisst - særlig ved å kjøpe økologiske varer - oppfattes som mer attraktive livspartnere.

Og omvendt: Hvis du er ute etter et raskt forhold eller bare vil begjæres her og nå, så er det bare å dra kortet og kjøpe seg masse luksusvarer.

Den samme studien viser nemlig at personer som foretrekker å kjøpe dyre luksusvarer oppfattes som mer fysisk attraktive og egnede til korte, uforpliktende forhold.

2. Spill kostbar! (gjelder kvinner)

Kanadiske psykologistudenter gjennomførte i 2014 et forsøk med speed-dating og oppdaget at kvinner som spilte kostbare, faktisk ble oppfattet som mer attraktive av menn.

Trikset virket bare hvis mannen var interessert fra før - i forsøket ble det definert ved at mannen selv hadde valgt å snakke med kvinnen og ikke var blitt diktert av forsøket.

Samtidig var det slik at mennene vurderte kvinner som spilte kostbare som mindre sympatiske, så det kan være lurt å skifte taktikk etter at mannen er på kroken.

3. Legg ansiktet i de riktige foldene

Et velkjent eksperiment fra University of British Columbia i Canada avslørte i 2011 at menn og kvinner tiltrekkes av helt ulike ansiktsuttrykk hos en potensiell partner.

Menn var mest begeistret for kvinner som utstrålte glede, mens de utstrålte stolthet, var minst attraktive. Når kvinner skulle vurdere menn, var det stikk motsatt.

Et ganske oppsiktsvekkende funn var at begge kjønn synes det var attraktivt med partnere som utstrålte skam.

4. Vær litt mystisk (gjelder ham)

I 2011 gjennomførte psykologer ved amerikanske Harvard University en studie av kvinner vurdering av menn, basert på om mennene hadde tilkjennegitt at de var interessert i kvinnene.

Forskerne tok en samling bilder av menn og presenterte dem for tre grupper av kvinner, som ble bedt om å vurdere om mennene var attraktive.

Den første gruppen ble fortalt at mennene hadde sett kvinnens Facebook-profil og erklært at hun var "tiltrekkende". Den andre gruppen ble fortalt at de ble vurdert som "gjennomsnittlige". De tredje gruppen fikk ikke vite noe om mennenes vurdering.

Kvinnene i den tredje gruppen vurderte mennene som langt mer attraktive enn de to første gruppene.

5. Bruk kroppen

Beveg deg, bruk armene, ta litt plass og sørg for at det er liv i deg når du snakker.

Det kan virke anstrengende og forenklet, men det er mye vitenskapelig dokumentasjon på at personer som er "åpne" i kroppsspråket og gestikulerer når de snakker, oppfattes som langt mer attraktive.

I en studie fra University of California, Berkeley registrerte forskerne i 2016 at personer på speed-dating foretrakk å gå på en ny date med partnere som hadde brukt kroppen aktivt når de snakket.

De samme forskerne undersøkte deretter hvordan bilder av mulige partnere ble vurdert, og også her fant de at begge kjønn vurderte personer med en åpen positur mest positivt.

6. Hold øyekontakt litt lenger

Ja, ja - det er kanskje ikke noe du kan kontrollere helt selv, for det krever jo at motparten gidder å se deg inn i øynene også.

Men hvis du kan holde på øyekontakten med den du har sett deg ut i bare 2 minutter (ok, det er ganske lenge), så er det en sikker vinner.

Psykolog Joan Kellerman fra University of Massachusetts ba i 1989, i to nesten legendariske eksperimenter henholdsvis 96 og 72 studenter om å sette seg parvis med en av det motsatte kjønn og stirre hverandre inn i øynene i 2 minutter.

Studentene rapporterte etter forsøket om "følelser av intens kjærlighet", "stor tiltrekning" og "personlig interesse" overfor den de hadde sett inn i øynene.

Dette indikerer at lange perioder med øyenkontakt kan knytte to personer tett sammen og faktisk vekke følelser mellom to mennesker som aldri har møtt hverandre før, slår Kellerman fast.

7. Stink av testosteron (gjelder KUN ham)

Studier - blant annet fra University of Southern California - har vist at kvinner med eggløsning foretrekker menn som oser - bokstavelig talt - av det mannlige kjønnshormonet, testosteron.

Så dropp deodoranten en dag eller to og sørg for at din potensielt utkårede er i nærheten på det rette tidspunktet. Men du bør ikke vente for lenge, for da blir det mer tvilsomme dufter du sender ut.

8. Skaff deg en hund

En hund gjør en mann mer tiltrekkende i kvinners øyne, dokumenterer et israelsk eksperiment fra 2014.

100 kvinner ble bedt om å lese korte beskrivelser av en rekke ulike menn - uten å se bilder av dem.

Menn som ble beskrevet som hundeeiere, ble vurdert som langt mer attraktive, omsorgsfulle og mer egnet som en langtidspartner.

Den gode nyheten er at det ikke er nødvendig å eie en hund. Det er nok å bare ha en til rådighet.

I et fransk psykologieksperiment fra 2008 undersøkte en fransk forskergruppe kvinners vurdering av en mann med og uten en hund ved sin side.

En 20 år gammel mann bort til fremmede kvinner og viste interesse for dem, og ba om et telefonnummer - og så gjentok han samme øvelse med en hund ved sin side.

Når han hadde hunden med seg, fikk han mye mer positiv respons.