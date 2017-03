Fordi forskerne ønsket et mer menneskelig aspekt på undersøkelsen, tok de kontak tmed 12686 unge i alderen 14-22 år. Her tok ma høyde for flere faktorer hos de unge - alt fra utdannelse til deres sosioøkonomiske stauts. Uansett hva, så hvar det tydelig at barnas IQ stammet fra moren.

Noe tyder faktisk også på at det spesielle bånde som eksisterer mellom mor og barn, og som oppstår allerede ved fødselen, er meget nært forbundet med intelligens.

Forskningen gjør det imidlertid også klart at bare 40 til 60 prosent av barns intelligens stammer fra genetikk. Resten stammer fra arv og miljø. Dermed kan intelligensen din både være høyere eller lavere enn dine foreldres.