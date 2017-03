Barna våre blir nærmest tvunget til å sitte med hodet i en bok eller å se på en tavle når de er på skolen. Og det mens de sitter i ro på en stol ved pulten. På den måten er det meningen at de skal suge til seg masse kunnskap, slik at de i skoleårene kan gjøre nytte av kunnskapen de har fått, og senere kan bruke.

Men forskerne mener det ikke er løsningen, hvis du vil ha maks ut av barnas skolegang. For at barn skal lære mest mulig, bør det legges inn mosjon flere ganger i løpet av en skoledag. Det trenger ikke ta mer enn et par minutter hver gang, og det krever heller ikke masse redskaper. Det er nemlig viktig at mosjonen kan foregå i klasserommet - OG at det avsluttes med en form for avspenning, slik at barna girer raskt ned igjen.