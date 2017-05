Derfor er det bra å bekymre seg

Bekymring fremmer handling

Når vi er bekymret, er det som regel et tegn på at vi befinner oss i en situasjon som krever handling. Det får oss til å tenke på løsninger som kan redusere bekymringene våre. For eksempel har bekymringer blant annet vært med på å fremme bruken av sikkerhetsseler og solkrem.

Bekymrede sjeler planlegger ofte hverdagene sine veldig nøye, akkurat som de oftere søker informasjon om sine problemer. En sunnere atferd er en fordel, og det er derfor stor sannsynlighet for at du klarer deg bra på jobben hvis du bekymrer deg mye.

I tillegg kan bekymringene også beskytte mot depresjon, viser studien. Ved å forberede seg på at ting kan gå galt, vil du nemlig oppleve langt større glede når tingene faktisk lykkes.

Psykologiprofessor Kate Sweeny fra University of California, som står bak undersøkelsen, vil ikke snakke for varmt om overdreven bekymring. Men hun håper at studien kan berolige dem som ikke klarer å slippe alle bekymringer, sier hun til sciencedaily.com.