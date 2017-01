Derfor er spontane fester alltid morsommere

Går du konstant med nesen i kalenderen og planlegger alle fritidsavtaler til minste detalj? Da bør du kanskje slappe litt av. Du risikerer nemlig å ødelegge alt det morsomme og hyggelige ved aktiviteten, viser en ny studie.

Det gjelder uansett om du skal på kino, kafé, på fest eller noe helt annet: For mye planlegging på forhånd, gjør at du nyter begivenheten mindre enn hvis den hadde vært løsere planlagt eller oppstått spontant.

Forklaringen kan være at vi forbinder planlegging med jobb, og dermed vil fritidsaktiviteten føles mer som en plikt.

Ifølge forsere fra Ohio State University betyr det imidlertid ikke at du skal droppe planleggingen. De anbefaler at du lager løsere avtaler, som for eksempel at dere møtes på kafé i ettermiddag i stedet for klokken 14. For bare det å sette et nøyaktig starttidspunkt på avtalen, kan i seg selv gjøre fornøyelsen mindre, ifølge studien.





Kilde: Ohio State University