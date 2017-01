Derfor gråter noen lettere enn andre

Hvis du ikke er en av dem selv, så kjenner du garantert noen som tar så lett til tårene at de gråter over selv den minste ting. Det er imidlertid ikke fordi de er spesielt sarte i forhold til andre. Eksperter mener nemlig at tåreknappen er spesielt sensitiv hos kvinner og mennesker som tidligere i livet har blitt utsatt for traumer.

Forskere har blant annet funnet sammenheng mellom grensen for hvor lett du gråter, og påvirkningen fra hormoner på grunn av overgangsalderen eller fordi man er i slutten av menstruasjonssyklusen. Kvinner kan også ta lettere til tårene hvis de bruker p-piller - på grunn av hormoninnholdet, som påvirker kroppen til å bli mer sensitiv og lettpåvirkelig.