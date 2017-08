Når vi skal hente et navn i kartoteket, skjer det ganske ofte at vi ved et uhell finner fram feil navn. Som regel blander vi familiemedlemmmenes navn, og det skjer ikke så ofte at du plutselig kaller en kollega for det datteren din heter. Selv ikke hvis navnene minner om hverandre eller de ligner av utseende. Det er også fort gjort å bytte om på gode venners navn, men vi kaller dem sjelden for mamma.

Det midlertidige hukommelsestapet er ikke noe faresignal, for det er ingenting som tyder på at det er tegn på at du er i ferd med å utvikle alzheimers eller demes. Tvertimot så er det et positivt tegn på at du har mange nære relasjoner å holde styr på.

Kilde: Quartz