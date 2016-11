Derfor sitter menn på do i evigheter

Alle mennesker trenger av og til frihet og alenetid, men når man først har stiftet familie, så havner alenetid nederst på lista over ting som blir prioritert i hverdagen.



Når det ikke er akseptabelt å sove på gjesterommet, eller takke nei til svigerfamiliens arrangementer, så er toalettbesøket en opplagt mulighet til å få tilfredsstilt behovet for frihet.



Når mannen forskanser seg på do, er det altså fordi det ikke er noen som kan komme med innvendigner mot hans behov for å gå på do. Toalettet blir mannens fristed, der han får oppfylt behovet for alenetid - og slipper å høre klagene som følger med hvis han hadde gjort andre ting for å få alenetid!