Derfor smaker MAMMAS mat best

Hvis du synes at maten fra mammas kjøttgryter alltid smaler himmelsk, er det ikke nødvendigvis fordi hun er en mesterkokk. Det skyldes at hennes hemmelige ingrediens er kjærlighet.

Den hemmelige ingrediensen

I et nytt forsøk viser det seg nemlig at mat faktisk smaker bedre når vi føler at den er lagd med kjærlighet. I studien fikk to testgrupper servert identiske måltider, men under forskjellige omstendigheter.

Den første gruppen fikk servert maten i et hyggelig innredet rom, og med beskjed om at maten var tilberedt med stor omhu og ut fra spesielle familieoppskrifter.

Den andre gruppen ble derimot plassert i et sparsomt innredet lokale, og uten noen informasjon om matlagingen.

Resultatet

Selv om måltidene var like, var det tydelig forskjell på opplevelsen hos de to gruppene.

Deltakerne ble bedt om å vurdere middagen på en skala fra 1-5, og her scoret maten hele 4,3 i gruppen som trodde på at maten var lagd med kjærlighet. I den andre gruppen ble middagen bare vurdert til 3,4 på skalaen.