Disse jobbene gjør deg mest deprimert

Ettersom vi bruker gjennomsnittlig halve livet på arbeidsmarkedet, har jobben ofte stor betydning for velvære og hveradgen. Derfor er det viktig å ha en god jobb, slik at vi føler glede i hverdagen. Men ifølge en ny, amerikansk undersøkelse som er utgitt på Mentalhelp.net, er det noen jobber med større sannsynlighet for at ansatte utvikler en depresjon.

Ifølge undersøkelsen krever mange av de jobbene som ligger øverst på listen interaksjon med offentligheten i form av en-til-en-samtaler, som ofte forekommer hos sosialrådgivere, i salg eller personlig service.

De bransjene som scorte høyest på depresjons-kurven, var også de som kan sies å ha den største forskjellen på hvor mye den enkelte yter i forhold til utbytte, samt jobber med veldig lite fysisk aktivitet.