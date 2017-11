Er du ambivert?

Bli klokere på personligheten din

Jeg føler meg verken introvert eller ekstrovert, så hvilken personlighetstype er jeg da?

Hvis du noen ganger føler deg som en partyløve og andre ganger har mest lyst til å være alene hjemme og lese en god bok, befinner du deg sannsynligvis i gråsonen mellom de to personlighetstypene. Det vil si at du både kan få energi av å være sammen med andre og av å være alene, og det er faktisk her de aller fleste befinner seg. Karakteristisk for dem som passer til denne typen, er at de i langt mindre grad er styrt av bestemte preferanser – i motsetning til de to ytterpunktene.

De fleste av oss har elementer både fra den introverte og ekstroverte personligheten, men som regel heller du i retning av det ene eller det andre. Hva er du? Her kan du ta testen.

Ekstrovert

Du er ekstrovert hvis du får overskudd av å være sammen med mange mennesker og mister energi av å være alene.

Ambivert

Du er ambivert hvis du verken foretrekker introverte eller ekstroverte aktiviteter, men vel­ger fra gang til gang.

Introvert

Du er introvert hvis du foretrekker alenetid eller sosialt samvær i små grupper, og helst med noen du kjenner fra før.

Det kan være vanskelig å være introvert i en ekstrovert verden som belønner deg for å stå fram, snakke og engasjere deg. Men ikke fortvil selv om du er introvert. Du har mange styrker som du kan lære deg å bruke enda bedre.