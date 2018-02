Hemmeligheten bak multitasking

Multitasking er et ord mange av oss bruker for å bekskrive hvor flinke (eller dårlige) vi er til å håndtere to eller flere oppgaver samtidig. Men vet vi egentlig hva som skjer når vi mulittasker? Her undersøker vi hemmeligheten bak mulittasking: hva skjer i hjernen når vi multitasker, og er det kjønnsforskjell når det gjelder hvem som er best på å multitaske?

Hva vil det si å multitaske?

De to franske hjerneforskerne, Sylvain Charron og Etienne Koechlin, fra blant annet Université Pierre et Marie Curie i Paris har forsket på hva som skjer med hjernen når vi utfører to oppgaver samtidig. Og det viser seg faktisk at høyre hjernehalvdel retter oppmerksomheten mot den ene oppgaven (røde områder, goal A, action A), mens den venstre hjernehalvdelen tar seg av den andre (gule områder, goal B, action B).

I den forreste delen av hjernen sitter også et kontaktområde (oransje område, goal switch) som styrer samspillet mellom de to hjernehalvdelene og bytter på å rette oppmerksomheten mot den ene og den andre oppgaven. Forhåpentligvis går skiftet mellom de to hjernehalvdelene så raskt at du føler du har oppmerksomhet på begge oppgavene samtidig.

Kilde: videnskab.dk