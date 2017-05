Amerikanske forskere har funnet oppskriften på det gode liv. I hvert fall har en nylig undersøkelse fra University of Southern California konkludert hvilke personlighetstrekk som fører til et lykkelig liv.

Basert på svar fra over 8000 voksne, fant forskerne ut at egenskaper som for eksempel optimisme og mot spiller en stor rolle for trivselen vår.

Jo flere av egenskapene deltakerne hadde, desto høyere inntekt hadde de - og de hadde flere nære vennskap og var mindre syke. Les dette, og se hvor mange av personlighetstrekkene du har.





1. Du har god arbeidsmoral

Hvis du liker å få tingene gjort skikkelig, er du nærmere suksess enn du tror. Dessuten har forskning vist at samvittighetsfulle mennesker lever lenger, skriver Business Insider.