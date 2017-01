Fem ting glade kvinner gjør

3. De husker å ta vare på seg selv

De passer på seg selv og kroppen sin. De sørger for å gå til tannlegen, legen og får massasje når kroppen trenger det. Og selvsagt sørger de for å spise næringsrik mat, slik at kroppen får det den trenger.

4. De pleier vennskap

Glade kvinner passer på vennene sine. De sørger for å pleie vennskapet, slik at det fortsatt skaper glede og trygghet i livet deres. Samtidig bruker de ikke energi på vennskap som ikke er sunne eller bra for dem.

5. De har et avslappet forhold til sex

De har for lengst kommet over at sex bare er et pinlig behov. De kan snakke med partneren om sex på et seriøst nivå. Og har de ikke partnere, så synes de ikke det er flaut å gi seg selv litt kjærlig behandling.