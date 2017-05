I begynnelsen kunne dere sikkert ikke holde fingrene unna hverandre, men etter mange års parforhold, så er det fort gjort å ikle seg joggedress og se på Netflix. Men slapp av - det betyr ikke at forholdet er dødt. Hvis dere kan nikke gjenkjennende til disse fire tingene, så er det ifølge ekspertene tegn på at kjærligheten deres overvinner alt.

1. Dere har samme verdier

Dere kan kanskje være uenige om mange ting - det viktigste er at dere har de grunnleggende verdiene på plass. Studier viser at jo likere dere tenker rundt store emner som økonomi, religion og barneoppdragelse, desto større sjanse er det for at dere holder sammen.

2. Dere viser deres kjærlighet hver dag

Dere behøver ikke alltid den helt store romantiske overraskelsesdaten for å holde temperaturen oppe i parforholdet. Det er enda bedre hvis dere uttrykker deres kjærlighet daglig gjennom små handlinger og søte ord. For eksempel å lage kaffe til den andre hver morgen eller fortelle partneren din at han ser bra ut i den nye skjorta.