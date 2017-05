2. Han forstår ikke alltid alle små hint

Hvis du har noe på hjertet, så si det rett ut. Menn fanger som regel ikke opp det kvinner forsøker å antyde. Selv ikke om det virker åpenbart for deg. Så ikke kom med den klassiske "jeg har det fint", hvis det egentlig er helt motsatt.

3. Hans behov for alenetid handler ikke om deg

Når han sier: "jeg trenger en kveld for meg selv", så betyr ikke deg automatisk: "jeg tenner ikke på deg lenger". Han har bare lyst til å være litt alene. Så du trenger ikke å oppfatte det som en avvisning. Nyt heller at det blir rom for å savne hverandre litt.