Det var en gjeng japanske forskere som bestemte seg for å finne ut mer om fenomenet "selskapsmatglede", også kalt sosial fasilitering.

Spørsmålet var om de ville få samme positive effekt ved å plassere et speil foran den som spiser, og lure hjernen til å tro at det var en annen person.

Postdoc Ryuzaburo Nakata fra Nagoya University forklarer:

"Vi ville finne minimumskravet for den sosiale fasiliteringen under måltider. Trenger en annen person å være fysisk til stede eller er det nok med et tegn på tilstedeværelse?"