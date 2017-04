Og hva så? Tenker du kanskje. Hva er galt med at jeg føler meg litt bedre enn jeg egentlig er?

Tjaaa, ironisk nok kan en av ulempene ved å sette sin egen moral høyt være at du av og dil kan ha en tendens til å gjøre noe umoralsk og mene at det "har du lov til" fordi du generelt oppfører deg ordentlig. Dette er bekreftet i en annen undersøkelse.

Beskytter deg mot å bli snytt

Motsatt kan en høy troverdighetsoppfattelse av deg selv, bidra til å beskytte deg. For hvis du tror at andre er mindre troverdige, møter du dem med en viss skepsis, noe som reduserer sannsynlighete for at du blir offer for løgner og lureri.

Studien er offentliggjort i tidsskriftet Social Psychological and Personality Sciences.