Generell angst

De fleste kjenner til denne formen for angst. Den kan innebære alle former for hverdagsproblemer og generelt vedvarende problemer. Det kan være alt fra angst for ikke å rekke bussen, mulige ulykker, innkjø, egen og andres helse osv. Med andre ord: Ting du ikke kan kontrollere.

Sykdomsangst

Hvis du lider av sykdomsangst, så er du konstant på vakt overfor mulige sykdommer. Du sjekker nettet hele tiden for å finne ut om du lider av en alvorlig sykdom, og du har ofte kontakt med legen din, som stadig må forsikre deg om at du er helt frisk.

Enkel fobi

Dette er en fobi de fleste kjenner til. Det kan være angst for et dyr eller ting, for eksempel angst for edderkopper, høyder, mørket, tannlegen, lukkede rom osv.

